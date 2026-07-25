È ancora possibile prenotare il proprio posto sul sito flagsoleazzurro.it per assistere, oggi (sabato 25 luglio) alle 21, nell’atrio inferiore del Palazzo municipale di Sciacca, al concerto del cantautore Francesco Baccini. Il biglietto costa 5 euro, l’incasso sarà devoluto in beneficenza. Si tratta del sesto dei dieci eventi organizzati dal Galp Flag Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata e finanziato con i fondi FEAMPA ’21-27 con l’obiettivo, anche attraverso eventi come questi, di valorizzare il pescato della costa che si dipana tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle all’interno di attività che, anche attraverso interventi infrastrutturali, puntano a creare occupazione diversificando le economie locali in favore di una maggiore redditività e sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura.

L’artista genovese torna dal vivo con un concerto che attraversa più di 30 anni di canzoni, tra brani diventati ormai parte della memoria collettiva e pagine più intime del suo ricco repertorio. Sul palco il concerto prende la forma di un racconto: musica, ironia, episodi personali e improvvise deviazioni che rendono ogni serata diversa dall’altra, con quel modo diretto e teatrale che da sempre caratterizza Baccini dal vivo. Artista eclettico tra i più originali della scena cantautorale italiana, Baccini è attualmente impegnato con l’uscita dei primi singoli estratti da un nuovo album di inediti previsto per l’autunno. A Sciacca si presenterà in una formazione essenziale, al pianoforte insieme al chitarrista Michele Cusato: due strumenti, molto spazio alle canzoni e alla musica dal vivo, in perfetta sintonia con il contesto storico della città. Una serata da non perdere.

Lo spettacolo sarà anticipato dalla degustazione di piatti che valorizzano il pescato della costa compresa nei 10 comuni che compongono il Galp (Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle). Ma non è tutto: in collaborazione con l’associazione Go Sciacca Go, a partire dalle 19:30 e fino all’inizio del concerto di Baccini, saranno aperte le porte del prevegole Fondo antico della Biblioteca comunale di Sciacca, con storie dal mare, curiosità, documenti, personaggi ed eventi.

È possibile prenotarsi anche per i successivi appuntamenti in programma: I cantanti folk Calandra & Calandra martedì 4 agosto in Piazza Roma a Cattolica Eraclea; il cantautore Nino Buonocore la sera dell’8 agosto a Borgo Bonsignore, nel comune di Ribera; Il gruppo musicale La Voce del Padrone Band mercoledì 12 agosto in Piazza Favoroso di Tre Fontane, a Campobello di Mazara; il cabarettista Massimo Spata il 2 ottobre in Piazza Vittorio Emanuele a Menfi.