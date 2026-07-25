Sono ufficialmente cessati dalla loro carica l’ormai ex sindaco di Sommatino Salvatore Letizia, dimessosi perché indagato nell’inchiesta “Scacco”, e la sua giunta comunale. Il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore alle autonomie locali Elisa Ingala, hanno provveduto alla nomina di un commissario. La dottoressa Teresa Burgio ne prende il posto e svolgerà le funzioni del sindaco e della giunta, fino alla prossima tornata elettorale utile. Letizia si è dimesso perché accusato, dai pm della procura di Caltanissetta, di episodi di corruzione durante il suo mandato da primo cittadino. Inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, il tribunale del riesame nisseno ha revocato la misura sostituendola con quella dell’obbligo di dimora a Sommatino. Letizia, lasciando la carica di sindaco, ha fatto un passo indietro anche da società che sovraintendono il ciclo rifiuti e quello idrico, pure in questo caso dimettendosi.
Teresa Burgio nominata commissario straordinario del Comune di Sommatino
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