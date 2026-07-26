Il Lions Club Canicattì Castel Bonanno, guidato dalla presidente Teresa Monaca, ha inaugurato il nuovo anno sociale coniugando valorizzazione del territorio, sinergia istituzionale e solidarietà. L’evento si è svolto a Borgo Santa Rita, villaggio rurale in provincia di Caltanissetta, oggi simbolo di rinascita culturale ed enogastronomica grazie all’attività di Maurizio Spinello, rinomato fornaio, vincitore del premio Best in Sicily e recentemente riconosciuto come “Agrichef” da Coldiretti per la sua produzione artigianale con grani antichi siciliani, farine biologiche molite a pietra e lievito madre. Il service ha avuto natura polivalente e, attraverso il filo conduttore del grano, ha trattato di agricoltura (tema distrettuale che ha come componente del gruppo di lavoro la socia Daniela Marchese Ragona), di sussidiarietà orizzontale col patto per il territorio siglato con l’Assessore Massimo Muratore delegato dal sindaco del Comune di Canicattì, Vincenzo Corbo, dal Sindaco di Naro, Milco Dalacchi, e dal Vice sindaco di Mussomeli on. Giuseppe Catania, di solidarietà. La serata si è articolata in quattro momenti principali: Un approfondimento tecnico a cura dell’Agrichef Maurizio Spinello che ha illustrato le proprietà e i segreti legati alla panificazione dei grani antichi siciliani: La sottoscrizione di una manifestazione d’interesse con i sindaci dei Comuni presenti, attività ricadente nel service distrettuale “La voce dei Lions al servizio della Sicilia”, volta ad assicurare il sostegno alle amministrazioni locali nella difesa del comparto cerealicolo dell’isola, attualmente in forte crisi a causa del divario tra gli alti costi di produzione del grano duro e le basse quotazioni di mercato. La conclusione, con il lancio del service solidale “Il Pane Quotidiano”, legato all’area fame, nato dalla raccolta fondi realizzata dai proventi derivati da parte del ricavato dalla degustazione dei prodotti del Forno Santa Rita. Si tratta di un fondo dedicato alla creazione di voucher solidali. Questi tagliandi permetteranno ai cittadini economicamente più vulnerabili di acquistare prodotti da forno freschi presso gli esercizi convenzionati. Per garantire la massima riservatezza e tutelare la dignità delle persone, la distribuzione dei voucher sarà affidata direttamente ai parroci della città, custodi delle fragilità della comunità. A margine della serata è stata annunciato, dalla presidente l’imminente impegno del Lions Club Canicattì Castel Bonanno di portare avanti un service di grandi proporzioni e indiscusso interesse sociale.

“È straordinario vedere come un percorso iniziato da semplici chicchi di grano che generano farina e pane per dare nutrimento, si sia tradotto oggi nella concretezza di ben tre service conclusi e nelle basi già solide per un quarto – commenta la presidente – Risultati nati dalla laboriosità umana e dalla forza delle idee capaci di rinnovarsi e moltiplicarsi. È la prova che, quando seminiamo con dedizione, il nostro impatto sul territorio si moltiplica, trasformando un’idea semplice in un cerchio continuo di solidarietà e sviluppo.”