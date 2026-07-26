Erano le ore 2,42 della notte, tra venerdì e Sabato. Era una notte tranquilla.

In via Nenni, nel cuore della cittadina di Campobello di Licata, alcuni scalmanati centauri, tutti ragazzini, forse una mezza dozzina, hanno invaso l’arteria, schiamazzando, urlando a squarcia gola, azionando i clacson delle moto ad alto volume. I residenti si sono svegliati di soprassalto. Lasciamo immaginare – e non possiamo ripetere – cio’ che hanno proferito all’indirizzo dei “”teppisti della notte”.

Questi, dopo alcuni attimi, sono scappati e presa un’altra direzione.

Perche’ questa ignominiosa azione?

Perche’ disturbare la quiete notturna dei cittadini?

E’ stato un comportamento inqualificabile.

I genitori di questi mascalzoni (eufemismo) crediamo che abbiano perso le redini per governare i loro figli. Speriamo di sbagliarci.

Una volta questo non succedeva. Non piu’ tardi delle ore 21/22 d’estate tutti a casa. E in silenzio.

Ora servono maggiori controlli delle autorita’ preposte.

GIOVANNI BLANDA