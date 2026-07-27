Nuovo ed importante riconoscimento per la giovane poetessa di Canicattì Elisa Tararà. Sabato scorso si è aggiudicata il primo premio (sezione poesia Junior categoria 15-17 anni) al concorso internazionale “Sant’Antonio Abate – Clara Russo”, che si è svolto a Barcellona Pozzo di Gotto Elisa ha vinto con la lirica “Crollo per fiorire”. Nella sua composizione “Crollo per fiorire”, la giovane Elisa esprime tramite delle metafore la sofferenza che ha vissuto la gente di Niscemi per la frana che ha colpito la città, concludendo nella parte finale della sua poesia con strofe di versi pieni di speranza e di rinascita, riuscendo ad impressionare positivamente la giuria e il presidente del concorso che le hanno assegnato il primo premio della sua categoria. “Questa esperienza- dichiara la poetessa di Canicattì- ,mi ha molto emozionato e questo momento rimarrà indelebile tra i miei ricordi più belli”. Nonostante la giovanissima età 17 anni compiuti da poco Elisa ha già ottenuto parecchi riconoscimenti importanti che fanno ben sperare per il futuro.
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