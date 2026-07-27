Un ordigno bellico inesploso è stato rinvenuto da un agricoltore in un terreno di sua proprietà in contrada Giglio alla periferia di Canicattì. Il proiettile inesploso probabilmente risalente alla secondo guerra mondiale è stato rinvenuto mentre l’ uomo un sessantenne stava effettuando dei lavori. Immediatamente sono stati avvertire le forze dell’ ordine. L’ area è stata transennata in attesa che il pezzo di artiglieria venga rimosso e fatto brillare dagli artificieri dell’ esercito. Intervento che sarà eseguito nella prossime ore