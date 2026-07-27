Festa in onore della Madonna dell’Aiuto, la Regina della cittadina, a Campobello di Licata. L’appuntamento tanto agognato e’ dopo la festivita’ di Ferragosto: il sabato successivo e giorni a seguire. Work in progress per preparare il programma festivo, a cura del Comitato organizzatore dell’Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa””, guidata da don Giuseppe Costanza. Mentre e’ confermato il finanziamento della “”Rietina” (Lunedì pomeriggio-sera del 24 agosto) sfilata di carretti siciliani e cavalli bardati in onore della Vergine Madre Celeste, con la tradizionale asta finale per “La Bannera””. Lo ha confermato il Comune, nella fattispecie la Pubblica amministrazione.

Giovanni Blanda