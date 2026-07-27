Festa in onore della Madonna dell’Aiuto, la Regina della cittadina, a Campobello di Licata. L’appuntamento tanto agognato e’ dopo la festivita’ di Ferragosto: il sabato successivo e giorni a seguire. Work in progress per preparare il programma festivo, a cura del Comitato organizzatore dell’Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa””, guidata da don Giuseppe Costanza. Mentre e’ confermato il finanziamento della “”Rietina” (Lunedì pomeriggio-sera del 24 agosto) sfilata di carretti siciliani e cavalli bardati in onore della Vergine Madre Celeste, con la tradizionale asta finale per “La Bannera””. Lo ha confermato il Comune, nella fattispecie la Pubblica amministrazione.
Giovanni Blanda
Festa in onore della Madonna dell’Aiuto a Campobello di Licata
Festa in onore della Madonna dell’Aiuto, la Regina della cittadina, a Campobello di Licata. L’appuntamento tanto agognato e’ dopo la festivita’ di Ferragosto: il sabato successivo e giorni a seguire. Work in progress per preparare il programma festivo, a cura del Comitato organizzatore dell’Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa””, guidata da don Giuseppe Costanza. Mentre e’ confermato il finanziamento della “”Rietina” (Lunedì pomeriggio-sera del 24 agosto) sfilata di carretti siciliani e cavalli bardati in onore della Vergine Madre Celeste, con la tradizionale asta finale per “La Bannera””. Lo ha confermato il Comune, nella fattispecie la Pubblica amministrazione.