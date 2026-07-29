La commemorazione della storica “Pasta Asciutta antifascista” organizzata dall’ANPI di Campobello di Licata affonda le sue radici in una delle tradizioni più autentiche e profonde della Resistenza italiana, inaugurata dai fratelli

Cervi il 25 luglio 1943 per celebrare la caduta del fascismo con un segno di gioia popolare e condivisione.

Tentare di sminuire questo momento di memoria collettiva definendolo una “farsa” o un “pretesto gastronomico” rivela un evidente imbarazzo storico da parte di chi, ispirandosi a simboli, retoriche e modelli nostalgici che richiamano apertamente il fascismo, tenta sistematicamente di delegittimare i valori democratici della nostra Costituzione.

L’antifascismo non è un concetto astratto o sterilizzato, ma il pilastro civile su cui si fonda la Repubblica italiana. Ridurre la partecipazione popolare, la musica e la condivisione a un

“folklore di quartiere” significa ignorare il valore della memoria viva, che in Italia unisce da decenni le comunità nel segno della libertà e della democrazia.

La vera politica non si misura nel tentativo maldestro di censurare la memoria o di offendere chi sceglie di ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la liberta, ma nel rispetto delle istituzioni democratiche nate dalla Resistenza, valori che nessuna polemica strumentale potrà mai scalfire.