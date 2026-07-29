Il segretario generale della Cisl Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Carmela Petralia, esprime forte preoccupazione dopo il definanziamento dal PNRR di alcune infrastrutture idriche strategiche per la Sicilia. Tra le opere cancellate dal piano figurano il completamento della diga Pietrarossa, tra Aidone e Mineo, per cui erano stati previsti 60 milioni di euro, e l’adduttore Castello nell’Agrigentino, finanziato con 8,25 milioni. Secondo la sindacalista, la perdita delle risorse rappresenta una grave occasione mancata in un momento segnato dalla siccità e dalle difficoltà di agricoltori, imprese e famiglie. Petralia sottolinea che gli interventi non avrebbero garantito solo un miglioramento della gestione dell’acqua, ma anche nuove opportunità di lavoro e sviluppo per le aree interne, già colpite dallo spopolamento e dalla crisi economica.