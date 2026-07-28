Intervento di Michele Termini, ex sindaco.

“”La polemica sollevata dal gruppo locale di Futuro Nazionale nei confronti della manifestazione organizzata dall’Anpi mi sembra francamente fuori da ogni logica. Più che un confronto politico sui contenuti, appare come un modo per marcare la propria esistenza sulla scena locale””.

“”Certo, il titolo dell’evento può sembrare un po’ eccentrico, ma siamo a fine luglio e la memoria storica ha il suo significato – aggiunge -. Vale la pena ricordare che il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo approvò l’ordine del giorno presentato da Dino Grandi, atto che segnò l’inizio della fine del ventennio fascista.

Per questo lascia perplessi vedere i seguaci locali di un ex generale, oggi deputato europeo, che ha giurato sulla Costituzione italiana e sui Trattati dell’Unione Europea, attaccare un’iniziativa che richiama quei valori. È una contraddizione che merita almeno una riflessione””

Dulcis in fundo:

“”Un’ultima considerazione la rivolgo anche ai nostri amministratori locali che fanno parte di Futuro Nazionale. Non si può organizzare e condividere, nella veste di amministratori, un evento dedicato ad Andrea Camilleri, autore che ha sempre difeso la libertà di pensiero, la memoria e i valori democratici, e poi alimentare o condividere polemiche contro una manifestazione dell’Anpi. Le due cose, francamente, faticano a stare insieme””.

(Firmato) Giovanni Blanda