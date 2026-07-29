

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Prof. Domenico Licata, ha convocato per giovedì 30 luglio 2026 alle ore 18:00 (in seconda convocazione alle 19:00) una seduta ordinaria con carattere d’urgenza.

La riunione si terrà nella Sala Consiliare di Corso Umberto I e sarà aperta al pubblico.

I principali punti all’ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente e lettura/approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sull’adesione alla Rottamazione Quinquies (art. 1, commi da 82 a 101 della L. n. 199/2025 e successive disposizioni);

Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale;

Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici per la conservazione di un fabbricato abusivo;

Variazione al bilancio provvisorio 2026 per il potenziamento dei posti/utenti degli asili nido (Fondo di solidarietà comunale 2026);

Variazione al bilancio provvisorio 2026 relativa al Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;

Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, validato dall’Ente Territorialmente Competente (SRR ATO4 Agrigento Est);

Interrogazioni consiliari.

Si tratta di una seduta densa di argomenti di rilievo, che toccano temi fiscali, urbanistici, sociali e ambientali di primaria importanza per la città.

In caso di mancanza del numero legale in prima convocazione, i lavori proseguiranno in seconda convocazione alle 19:00.