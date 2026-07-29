La commissione Verifica poteri dell’Ars non era in numero legale e sono slittate , dunque, le procedure di insediamento al parlamento regionale di Luigi Salvaggio, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia in provincia di Agrigento, che già da oggi avrebbe dovuto coprire il seggio lasciato da Riccardo Gallo Afflitto dimessosi nei giorni scorsi dopo essere stato coinvolto in una indagine giudiziaria. L’insediamento di Salvaggio, che ha annunciato l’intenzione di aderire al gruppo Misto, è dunque rinviato alla prossima seduta.
Ars, slitta l’insediamento del deputato Luigi Salvaggio
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, inaugurata dopo il restauro la chiesetta di Santa Marta
E’ stata inaugurata la Chiesetta dedicata a Santa Marta. Molti i fedeli presenti alla Santa Messa celebrata da Don Calogero Morgante. Presente in rappresentanza...
Majorca Bridal porta la moda sposa a Naro: la sfilata-evento tra arte e alta...
Un evento che ha intrecciato moda, arte e patrimonio siciliano. La sfilata di Majorca Bridal a Naro ha accompagnato gli ospiti in un percorso di...
Pillole di storia di GAETANO AUGELLO: LA SOCIETÀ “LATERIZI” DI CANICATTÌ
Pubblico un raro esemplare di tegola marsigliese realizzato, nei primi del Novecento, dalla Società Anonima Laterizi di Canicattì. ...
Interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale a Campobello di Licata
Interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale, in calendario il 31 Luglio, dalle ore 23. Per garantire la massima sicurezza, l’Amministrazione...
Fiorisce, a Campobello di Licata , il movimento “”Campobello Alternativa””, per iniziativa di...
Fiorisce, a Campobello di Licata , il movimento ""Campobello Alternativa"", per iniziava di ""Insieme per Campobello di Licata"". Questo il primo manifesto: ""Basta silenzi,...
Accessibilità alle spiagge dei disabili, Cgil incontro il sindaco Sodano
Si è svolto l’incontro tra il Sindaco di Agrigento Michele Sodano, l’Assessora ai servizi sociali Roberta Lala e la CGIL di Agrigento rappresentata...
Imbarcazione in difficoltà per il mare agitato a Licata, intervento della Guardia Costiera
Nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la motovedetta CP771 della Guardia Costiera di Licata durante le attività di monitoraggio e controllo della costa...