Si è svolto l’incontro tra il Sindaco di Agrigento Michele Sodano, l’Assessora ai servizi sociali Roberta Lala e la CGIL di Agrigento rappresentata dal Segretario Generale Alfonso Buscemi, Franco Gangemi segretario Generale del sindacato pensionati e Carmelo Aversa, Responsabile Ufficio Politiche per le Disabilità. Tema dell’incontro, chiesto dalla CGIL, l’accessibilità alle spiagge delle persone con disabilità e anziani non autosufficienti.

La discussione si è concentrata su come attrezzare le spiagge per renderle accessibili attraverso passerelle che arrivino alla battigia e sedie a rotelle specifiche per gli arenili. La CGIL ha chiesto di utilizzare le somme presenti nel capitolo relativo, 19.000,00 euro. Il Sindaco e l’ Assessora hanno confermato l’ esistenza della somma, comunicando che le stesse non si possono utilizzare poiché il comune attualmente è in esercizio provvisorio per assenza del bilancio 2025, non ancora approvato. La delegazione della CGIL ha ribadito la necessità di cercare una soluzione al problema per dare un segnale chiaro cittadini più fragili.

L’ Assessora Lala ha assicurato che il Comune proporrà, per questa stagione, agli stabilimenti balneari presenti sulle spiagge una collaborazione fattiva per l’abbattimento delle barriere per consentire l’accesso alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti. Inoltre la stessa si è impegnata a dotare agli stessi stabilimenti balneari di sedie a rotelle specifiche per il mare. Infine, si è convenuto di cominciare già dal prossimo autunno a programmare la prossima stagione estiva, sapendo che sarà necessario un lavoro complessivo per mettere insieme ausili specifici, come le sedie a rotelle da mare, passerelle e servizi accessibili; tutto questo con il supporto di personale specializzato e attrezzature dedicate. La CGIL di Agrigento ci sarà sempre per proporre, collaborare, vigilare per difendere la dignità dei cittadini più fragili e le loro famiglie.