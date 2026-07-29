Interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale, in calendario il 31 Luglio, dalle ore 23. Per garantire la massima sicurezza, l’Amministrazione Comunale raccomanda di adottare le seguenti precauzioni durante lo svolgimento delle operazioni: chiudere infissi, finestre e balconi, non lasciare all’esterno alimenti, bevande o ciotole per animali, ritirare i panni stessi e custodire all’interno della propria abitazione gli animali domestici e i volatili. Si Esorta la cittadinanza a collaborare.

Giovanni Blanda