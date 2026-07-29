Fiorisce, a Campobello di Licata , il movimento “”Campobello Alternativa””, per iniziava di “”Insieme per Campobello di Licata””.

Questo il primo manifesto:

“”Basta silenzi, basta promesse mai mantenute. Campobello merita un cambiamento vero, e quel cambiamento parte da noi cittadini.

Non aspettiamo più: segnaliamo, proponiamo, pretendiamo risposte.

Raccontaci il problema che secondo te viene ignorato da troppo tempo. Se sei stanco di aspettare, condividi. Più siamo, più forte è la nostra voce””.

Giovanni Blanda