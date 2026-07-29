Il Consiglio comunale di Santo Stefano Quisquina ha approvato all’unanimità la richiesta didichiarazione dello Stato di Calamità Naturalee di Emergenza a seguito del devastante incendio che, a partire dal 22 luglio, ha colpitoil territorio comunale causando ingenti danni.

La decisione è stata assunta nel corso della seduta straordinaria e urgente del 27 luglio 2026. Nel corso dei lavori il sindaco, Francesco Cacciatore, ha illustrato ai consigliericomunali e alla cittadinanza le conseguenzedel rogo, aggiornando l’aula sulle iniziative già avviate dall’Amministrazione e su quelle che saranno promosse nei prossimi giorni. Successivamente si sono svolti gli interventi dei consiglieri comunali.

Con la deliberazione approvata all’unanimità, il Consiglio ha impegnato il sindaco e la Giunta comunale ad avviare con la massima urgenza una ricognizione dettagliata dei danni subiti dal territorio, dai cittadini e dalle imprese agricole e zootecniche.

L’Amministrazione è stata inoltre incaricata dirichiedere al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e al Dipartimento regionale della Protezione Civile la dichiarazione dello Stato di CalamitàNaturale e di Emergenza per il territorio di Santo Stefano Quisquina, in relazione agli incendi del 22 luglio e dei giorni successivi.

Tra gli obiettivi indicati nella delibera figura anche la richiesta di contributi, indennizzi e finanziamenti straordinari destinati alle aziende agricole e zootecniche, ai cittadini proprietari di immobili danneggiati, oltrealle risorse necessarie per il ripristino delle aree boschive e per gli interventi di messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico.

Il documento approvato dal Consiglio comunaleprevede infine di sollecitare lo stanziamento diulteriori risorse economiche per gli interventiurgenti di messa in sicurezza, il recupero delle infrastrutture, il ripristino ambientale e il sostegno alle attività economiche colpite dall’emergenza.

L’approvazione unanime della delibera rappresenta un primo passo istituzionaleper ottenere il riconoscimento dello statodi emergenza e l’attivazione delle misure straordinarie necessarie a sostenere la comunità e favorire la ricostruzione del territorio dopo il grave incendio.