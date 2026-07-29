E’ stata inaugurata la Chiesetta dedicata a Santa Marta. Molti i fedeli presenti alla Santa Messa celebrata da Don Calogero Morgante. Presente in rappresentanza del Sindaco Vincenzo Corbo, l’Assessore alle Politiche Sociali Franco Giordano che nel suo intervento ha ringraziato il comitato che con spirito di sacrificio e fede cristiana hanno portato a termine i lavori di restauro. “Che questa chiesetta di campagna possa diventare cattedrale di Fede, accoglienza, Carità…” ha affermato nel suo intervento l’Assessore Franco Giordano.