Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, stasera (Mercoledì 29 luglio), alle ore 19:30, presso Sala Consiliare del Palazzo Municipale.

All’ordine del giorno – fra gli argomenti – la Tari 2026. Presa d’atto del Pef 2026 del servizio d’igiene urbana, definizione delle riduzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale, approvazione tariffe tassa rifiuti TARI 2026 e determinazione delle rate di pagamento. Variazione per adeguamento delle previsioni di bilancio al Pef 2026 – 2029, la Presa d’atto delle modifiche all’art.20 della L.R. 30/2000 introdotte dall’art.1, cornma 2, della L.R. 19 febbraio 2026, n.4, estensione dei permessi per i lavoratori dipendenti con mandato elettivo e assunzione dei relativi oneri a carico dell’Ente (prop. n.38/2026) e l’ approvazione dell’ atto di indirizzo e formale Mozione al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell’ARS, all’Assessore Regionale dell’Agricoltura e al Presidente della III Commissione ARs, sulle iniziative urgenti sostegno della cerealicoltura siciliana.

Giovanni Blanda