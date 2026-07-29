L’alfabetizzazione digitale e il contrasto alla disinformazione figurano tra le tre competenze digitali più rilevanti per il ventunesimo secolo. In quest’ottica, i docenti devono essere dotati delle conoscenze e delle competenze necessarie per aiutare i propri studenti a sviluppare il pensiero critico, a compiere scelte informate online e a muoversi in sicurezza nel mondo digitale, costruendo nel tempo una maggiore resilienza. È a questo obiettivo che risponde Teachers 4.0 Digital Age, progetto europeo Erasmus+, che offre un’attività di capacity-building su larga scala per la formazione iniziale e lo sviluppo professionale continuo di docenti ed educatori in Europa nell’arco del triennio 2024-2026, di cui si è appena conclusa la fase formativa dei docenti.

Il progetto coinvolge sei paesi – Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Polonia e Romania – e può vantare risultati significativi: grazie al corso online multilingue sviluppato dal consorzio, in tutta Europa sono stati finora formati oltre 3.000 docenti in servizio.

Per l’Italia, partner del progetto è l’Università degli Studi di Palermo e Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF), che vede il coordinamento della Prof.ssa Gianna Cappello. L’ateneo palermitano, fra il 2025 e il 2026, ha curato la formazione dei futuri docenti – coloro che porteranno queste competenze nelle aule di domani – raggiungendo circa 250 studentesse e studenti universitari. Parallelamente, la formazione dei docenti in servizio è stata effettuata con un corso online di 60 ore in modalità sincrona e asincrona dal titolo L’educazione alla cittadinanza per il contrasto alla disinformazione.

L’iniziativa formativa, promossa con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, era iniziata il 27 gennaio 2026 e si è conclusa nel giugno 2026, coinvolgendo circa 230 insegnanti in servizio. Per offrire l’opportunità di approfondire i temi proposti, la piattaforma resterà accessibile anche nei prossimi mesi.

Tra i partner e stakeholder di rilievo del progetto figura il Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo, che ha ospitato il terzo meeting transnazionale del consorzio e ha coinvolto 65 docenti di tutti i settori dell’istituto nel corso online.

Il corso online è stato anche appena presentato dalle dottorande dello SPPEFF Paola Macaluso e Angela Daniela Sortino a Ferrara, durante la XXXV Summer School di Media Education del MED, rivolta a docenti, educatori e professionisti della comunicazione.