Ordinanza del Comune di Campobello di Licata firmata dal Sindaco Vito Terrana.
Disposta la chiusura della strada via Soldato Barbera, fino al 30 Settembre, dalle ore 20 alle ore 24.
Con esclusione delle forze di polizia ed i mezzi adibiti al soccorso pubblico.
L’ufficio tecnico incarico a provvedere alla collocazione dei relativi segnali stradali. La forze dell’ordine incaricate dell’esecuzione dell’ordinanza
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, disposta la chiusura della strada via Soldato Barbera
Campobello di Licata, disposta la chiusura della strada via Soldato Barbera
Ordinanza del Comune di Campobello di Licata firmata dal Sindaco Vito Terrana.