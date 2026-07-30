Incidente mortale sulla Strada provinciale 4, in territorio ennese. In uno scontro frontale tra due furgoni, hanno perso la vita due persone mentre altre tre sono rimaste ferite. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, intorno alle 14,30, sulla Sp4 in direzione Dittaino. Per cause ancora in corso di accertamento i due furgoni si sono scontrati frontalmente.

Una donna e’ deceduta sul posto, mentre uno dei feriti e’ deceduto poco dopo in ospedale, dove era stato trasporto insieme ad altre tre persone che si trovavano sui mezzi coinvolti nello scontro. Per estrarre dalle lamiere i feriti e’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Oltre al personale sanitario e ai pompieri, sul posto sono intervenuti i carabinieri per la gestione del traffico e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.