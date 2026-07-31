Un uomo di 64anni di San Cataldo, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da circa tre metri d’altezza da un immobile di via Paladini, a Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo si trovava nell’edificio per effettuare un sopralluogo finalizzato alla predisposizione di un preventivo quando, per cause ancora da chiarire, è salito sulla pensilina dalla quale è poi precipitato al suolo.

Il 64enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia in codice rosso. Secondo i sanitari, comunque, non sarebbe in pericolo di vita: la prognosi resta però ancora da definire. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante insieme al personale della Polizia Scientifica. Presenti anche gli ispettori dell’Ispettorato del lavoro, chiamati a verificare eventuali profili di competenza legati alla sicurezza sul lavoro.