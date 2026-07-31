La Segretaria Generale della Cisl di Agrigento, Carmela Petralia, e la Fit Cisl, guidata dal segretario Antonio Stagno, intervengono congiuntamente per esprimere la più profonda e sincera solidarietà all’operaio di una ditta di rifiuti coinvolto nei giorni scorsi in un grave incidente sul lavoro nella zona industriale di Agrigento .

In questo momento delicato, il primo pensiero del sindacato va alla persona colpita e ai suoi familiari.

Contestualmente, la Cisl e la Fit Cisl auspicano che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto in tempi rapidi, accertando con estrema chiarezza le dinamiche ed eventuali responsabilità.

L’episodio, inoltre, ripropone con drammatica urgenza il tema della tutela sul luogo di lavoro. Per questa ragione, Petralia e Stagno chiedono con forza un cambio di passo decisivo, sollecitando un’azione straordinaria per rendere i controlli di sicurezza più incisivi, capillari e frequenti.

“Non è più tollerabile che chi compie quotidianamente il proprio dovere debba veder messa a rischio la propria incolumità – dicono -. Il lavoro deve essere sinonimo di dignità e tutela, ed è indispensabile potenziare le verifiche sul campo, intensificare le ispezioni e garantire che le norme vigenti vengano applicate rigorosamente in ogni settore”.