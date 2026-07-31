

Il Consiglio Comunale di Naro ha approvato questa sera il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per il periodo 2026-2029 e le relative tariffe relative all’anno 2026. Un risultato concreto e importante per l’intera comunità, come sottolineato dal sindaco.

Il costo complessivo del PEF scende da 1.820.000 euro del 2025 a 1.603.000 euro nel 2026, con una riduzione di 217.000 euro, pari a circa il 12%. Questa diminuzione consentirà di alleggerire il peso della TARI: le attività commerciali pagheranno meno in rapporto ai metri quadrati e anche le famiglie beneficeranno di una diminuzione delle tariffe rispetto all’anno precedente.

Il risultato, spiega l’Amministrazione, è frutto anche dell’attività di accertamento dell’evasione e del progressivo allargamento della base imponibile. Sempre più immobili e superfici che finora sfuggivano alla tassazione verranno assoggettati alla TARI, permettendo una distribuzione più equa del costo del servizio. Chi finora non ha pagato o ha pagato meno del dovuto dovrà contribuire, evitando che l’onere ricada soltanto sui cittadini onesti.

«In un periodo in cui il costo della vita continua a incidere sui bilanci delle famiglie e delle imprese, riuscire a ridurre del 12% il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti è un traguardo significativo, frutto del lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale», ha dichiarato il sindaco.

Il provvedimento è stato approvato con il voto favorevole dei 7 consiglieri di maggioranza. I consiglieri di opposizione Barberi e Gallo hanno votato contro. «Ritengo che ogni consigliere sia libero di esprimere il proprio voto», ha aggiunto il primo cittadino, «ma sono convinto che una riduzione della TARI a favore di cittadini e attività produttive rappresenti un obiettivo che merita di essere sostenuto».