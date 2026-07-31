In merito alla sospensione del tour di Noemi per 4 settimane, lo spostamento delle date previste in Sicilia è stato così programmato a partire dal 16 agosto.
16 agosto – BISACQUINO (PA) · PIAZZA TRIONA – NUOVA DATA
17 agosto – GRISI’ – MONREALE (PA) · PIAZZA DELLA RINASCITA
24 agosto – CASTELDACCIA (PA) · PIAZZA MATRICE
25 agosto – AIDONE (EN) · AREA ARCHEOLOGICA DI MORGANTINA – data recuperata del 31 luglio
09 settembre – ZAFFERANA ETNEA (CT) · ETNA IN SCENA – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO – data recuperata dell’1 agosto
I biglietti acquistati in precedenza saranno validi per le nuove date.
Per gli acquirenti che non potranno partecipare alla data posticipata di AIDONE (EN) sarà possibile richiedere il rimborso per i concerti fino al 7 agosto 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
Per gli acquirenti che non potranno partecipare alla data posticipata di ZAFFERANA ETNEA (CT) sarà possibile richiedere il rimborso per i concerti fino al 6 agosto 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.