

Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di Sant’Alfonso Maria de Liguori, compatrono dell’Arcidiocesi di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano ha reso noti gli avvicendamenti pastorali nelle varie comunità.

Le nuove nomine entreranno in vigore nel mese di settembre.

Due cambiamenti a Canicattì. Don Calogero Morgante, da ben 11 anni parroco della chiesa Maria Ausiliatrice e da quasi 7 vicario foraneo, andrà a guidare le parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Santa Gemma di Agrigento. Al suo posto arriverà Don Marco Farruggia, il quale si dividerà tra la parrocchia canicattinese e il servizio di direttore dell’Ufficio Missionario e di Assistente Ecclesiastico A.G.E.S.C.I.

L’altra novità riguarda la parrocchia santissimo Crocifisso che sarà affidata al canicattinese don Antonio Lalicata.

Rimane tutto invariato al momento per l’unità Pastorale di San Pancrazio e Santo Spirito e la rettoria della Chiesa del Carmelo che restano sotto la guida di don Giuseppe Maniscalco, parroco di Santa Lucia e Santa Chiara.

Don Giuseppe Agrò sarà il nuovo rettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento.

Don Salvatore Ingoglia parroco in solidum delle parrocchie Maria SS. Annunziata – B.M.V. del Carmelo – B.M.V. della Rocca – San Giuliano di Racalmuto.

Don Giuseppe Lentini — mantenendo il servizio di Direttore dell’Archivio Storico Diocesano — padre spirituale del Seminario Arcivescovile.

Don Carmelo Rizzo parroco della parrocchia Sant’Antonio di Padova di Palma di Montechiaro.

Don Mario Sorce — mantenendo il servizio di direttore dell’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro — parroco delle parrocchie B.M.V. del Rosario di Pompei e Sacro Cuore di Gesù di Aragona.

Don Giuseppe Vecchio parroco della parrocchie B.M.V. di Fatima e B.M.V del Carmelo di Agrigento.

L’Arcivescovo esprime gratitudine ai presbiteri interessati e alle comunità coinvolte “per la generosa disponibilità a mettersi a servizio della Chiesa Agrigentina e invita l’intera comunità diocesana alla preghiera”.

Altre nomine saranno comunicate nei prossimi giorni