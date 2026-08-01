Tensione politica a Campobello.

La cittadina e’ di “”nuovo al buio: chi ripara i guasti?””, tuonano i Dem.

Il PD (opposizione politica) interviene:

“”Intere zone del nostro paese sono di nuovo senza illuminazione pubblica da diversi giorni. Avevamo già vissuto questa situazione lo scorso marzo, e oggi siamo incredibilmente punto e a capo.

Il motivo? Il contratto con la società che gestiva la manutenzione e le segnalazioni, che era stato prorogato fino al 30 giugno 2026, è scaduto e non risulta essere stato né rinnovato né ulteriormente prorogato.

La sicurezza dei cittadini è compromessa da strade a luci spente, eppure all’Albo Pretorio non c’è traccia di come il Comune stia affrontando o tamponando la situazione.

Per questo chiediamo chiaramente all’Amministrazione:

– Chi sta gestendo in questo momento, di fatto, la manutenzione ordinaria e i guasti all’illuminazione pubblica?

– Come si pensa di garantire la sicurezza nelle zone del paese rimaste al buio?

– Come è possibile ritrovarsi senza un affidamento pronto per un servizio quotidiano e vitale come questo?

In questi giorni, anche se è da due anni che c’è l’Amministrazione Terrana, ci vendono sui social la normale amministrazione come la “rinascita” del paese. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti, e la si vede benissimo, specialmente al buio.

Speriamo che il problema venga risolto immediatamente, soprattutto ora che entriamo nel vivo dell’estate e in molti rientrano a Campobello per godersi le festività. I cittadini meritano luce, sicurezza e speriamo possa anche esserci un programma estivo che permetta a tutti di vivere bene il paese.

Vi terremo aggiornati.””

A quando la replica della Pubblica Amministrazione ?

Giovanni Blanda