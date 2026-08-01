Il Comune, con provvedimento sindacale, ha revocato l’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Palermo.
La motivazione: sono venuti meno i presupposti di contingibiliita’ e urgenza posti a fondamento del precedente provvedimento comunale.
Copia della nuova ordinanza e’ trasmessa alla prefettura di Agrigento e al Comando di Polizia municipale.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, revocata l’ordinanza contingibile e urgente
Il Comune, con provvedimento sindacale, ha revocato l’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Palermo.