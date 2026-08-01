

Mondo del calcio e della politica in lutto a Canicattì. Si è spento nella notte Angelo Paci 78 anni. Da qualche tempo si trovava ricoverato presso la Rsa San Calogero di Naro a causa di alcuni problemi di salute. Angelo Paci è stato uno dei giocatori più forti del calcio canicattinese e siciliano. Un fantasista d’altri tempi dal tocco e dal piede magico. In tanti, ricordano ancora le sue fantastiche giocate al Carlotta Bordonaro quando indossava la maglia biancorossa. Il Canicattì all’epoca era una delle squadre più temute del panorama calcistico siciliano e non solo Questo il ricordo di Gino Cilia ex dirigente della società biancorossa “.Ciao Angelo.. amico Caro e bandiera Biancorossa..mi piace pensarti già avvolto dall’ abbraccio di Nostro Signore Padre Santo..in vita non hai raccolto quello che meritavi..in cielo il Signore ti ricompenserà..e gli amici Ti accompagneranno con la preghiera.. ciao Uomo buono,, ciao campione, grato per la tua amicizia” . I funerali di Angelo Paci che ricoprì la carica di assessore allo sport tra il 1998 ed il 2000 con la giunta guidata dall’ex sindaco Antonio Scrimali anche lui scomparso prematuramente, si terranno lunedì prossimo 3 agosto nella chiesa Gesù Amore Misericordioso con inizio alle 16. Alla famiglia di Angelo Paci le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.