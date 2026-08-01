Il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, per la vigilia di Ferragosto, con D.S. n. 61/2026, ha disposto la chiusura degli uffici comunali. La decisione è legata alla forte flessione delle attività e del flusso di utenti legata alle ferie estive. L’obiettivo è contenere la spesa pubblica, evitando i costi fissi di gestione (come l’energia elettrica) a fronte di una ridotta produttività dell’Ente. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali di Stato Civile, Anagrafe, Cimitero, Polizia Municipale e di pronta reperibilità. Ai dipendenti, per tale giornata, sarà computato un giorno di congedo ordinario