Il Comune comunica alle famiglie l’apertura dei termini per l’iscrizione ai Centri Estivi dei propri figli (minori 3 /17 anni). In attuazione del Decreto Ministeriale del 17/06/2026, l’Ente sostiene le attività ludico-ricreative ed educative per garantire il diritto al gioco e alla socializzazione dei minori.
A seguito del precedente avviso indirizzato ai soggetti che intendono organizzare i centri estivi, sono state selezionate n. 3 proposte progettuali.
I genitori interessati possono ora richiedere i voucher economici per la frequenza dei centri. Possono presentare l’istanza i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale in possesso di uno dei seguenti requisiti: Residenza: regolare residenza nel territorio del Comune di Campobello di Licata (per i genitori separati si considera la residenza del genitore convivente con il minore). Soggiorno: possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
Giovanni Blanda