knight, theatre, dragon, fairy tale, children, kids, play, cartoonConcluso il Grest estivo per ragazzi. Un tramonto luminoso. Un successo.
Ospite anche il Sindaco Vito Terrana.
“”Abbiamo partecipato con immenso piacere all’invito rivoltoci per la chiusura del grest .
Ho voluto rimarcare il ruolo educativo degli oratori per la formazione dei giovani.
Chiesa ed oratorio agenzia educativa che forma le future generazioni ai volori di solidarietà e sussidiarietà, amicizia vera, di inclusione ed alla legalità””.
Un seme che si getta, certo che attecchira’!;- prosegue – .
“”La sinergia tra le istituzioni civili e religiose diventa necessaria per la sana crescita di una comunità.
Ringrazio per l’ encomiabile opera portata avanti dai nostri parraci, Don Giuseppe Costanza, Don Marco Damanti e Don Agostino , agli animatori tutti del grest, un grazie a nome di tutta la comunità.
Un grazie alle famiglie che hanno scelto di affidare i propri figli in mani sicure””.
Giovanni Blanda


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