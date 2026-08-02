Concluso il Grest estivo per ragazzi. Un tramonto luminoso. Un successo.

Ospite anche il Sindaco Vito Terrana.

“”Abbiamo partecipato con immenso piacere all’invito rivoltoci per la chiusura del grest .

Ho voluto rimarcare il ruolo educativo degli oratori per la formazione dei giovani.

Chiesa ed oratorio agenzia educativa che forma le future generazioni ai volori di solidarietà e sussidiarietà, amicizia vera, di inclusione ed alla legalità””.

Un seme che si getta, certo che attecchira’!;- prosegue – .

“”La sinergia tra le istituzioni civili e religiose diventa necessaria per la sana crescita di una comunità.

Ringrazio per l’ encomiabile opera portata avanti dai nostri parraci, Don Giuseppe Costanza, Don Marco Damanti e Don Agostino , agli animatori tutti del grest, un grazie a nome di tutta la comunità.

Un grazie alle famiglie che hanno scelto di affidare i propri figli in mani sicure””.

Giovanni Blanda