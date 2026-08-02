La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 17 anni che, insieme ad un complice, ha rubato uno scooter nell’affollata zona del lungomare. Il giovane ha adocchiato il motorino che, poco prima, era stato parcheggiato dal proprietario, che si era poi recato a cena in un ristorante di San Giovanni Li Cuti.

I due ladri sono entrati in azione in pochi secondi, danneggiando il cilindretto d’accensione, per poi spingere il mezzo lungo viale Ruggero di Lauria. È stato proprio in un tratto del lungomare che sono stati notati dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. In un primo momento, vedendo la pattuglia della Polizia, i ragazzi non si sono scomposti più di tanto, limitandosi a guardarsi intorno, continuando a spingere il motorino. Ritenendo sospetto il loro comportamento, i poliziotti li hanno raggiunti e, non appena si sono accostati, i due hanno tentato la fuga.

Uno di loro è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro, il 17enne, ha lasciato cadere a terra lo scooter per poi scappare, scavalcando una ringhiera in ferro e tentando di occultarsi tra la vegetazione e le sterpaglie. I poliziotti lo hanno inseguito e lo hanno bloccato.

Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo, in passato, aveva commesso altri fatti analoghi, nonostante la sua giovane età. I poliziotti hanno provveduto ad informare i suoi genitori dell’avvenuto arresto per furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nello stesso tempo, sono state compiute le verifiche sullo scooter in modo da risalire al proprietario che, una volta rintracciato, è giunto sul posto e ha presentato la denuncia.

Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale per i Minorenni, il 17 è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.