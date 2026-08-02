Un diciassettenne agrigentino si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato ieri notte nel centro di San Leone. Il minorenne, che secondo prime informazioni sarebbe stato raggiunto da almeno dieci fendenti, è stato sottoposto ad intervento chirurgico e le sue condizioni sono gravi. L’aggressione, che si configura in un vero e proprio tentato omicidio, è avvenuta poco dopo le quattro del mattino in piazzale Giglia, cuore del quartiere balneare di Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una rissa tra ragazzini quando qualcuno dei partecipanti ha estratto un coltello e ha colpito il 17enne. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Alfa3 che hanno immediatamente trasferito il giovane al Pronto soccorso. Ad indagare sull’increscioso episodio sono i carabinieri della Compagnia di Agrigento. I militari dell’Arma stanno acquisendo le immagini delle numerose telecamere che insistono nella zona e sentendo alcuni testimoni.