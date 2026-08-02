Avevano trasformato due aree di loro proprietà in vere e proprie discariche con presenza di rifiuti speciali anche pericolosi, ferro e amianto. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato due persone del posto per illecito smaltimento di rifiuti anche speciali e pericolosi per la salute pubblica. Il controllo è scattato, unitamente ai tecnici di Arpa, in contrada Sant’Oliva. I militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di materiali in ferro, plastica e legno, pezzi di amianto e teli utilizzati per le coperture delle serre.
Scoperte discariche abusive a Licata, due denunce
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