Avevano trasformato due aree di loro proprietà in vere e proprie discariche con presenza di rifiuti speciali anche pericolosi, ferro e amianto. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato due persone del posto per illecito smaltimento di rifiuti anche speciali e pericolosi per la salute pubblica. Il controllo è scattato, unitamente ai tecnici di Arpa, in contrada Sant’Oliva. I militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di materiali in ferro, plastica e legno, pezzi di amianto e teli utilizzati per le coperture delle serre.