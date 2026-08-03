Apertura dei termini per l’iscrizione ai Centri Estivi dei propri figli, dai 3 ai 17 anni.
“”In attuazione del Decreto Ministeriale del 17/06/2026, il Comune sostiene le attività ludico-ricreative ed educative per garantire il diritto al gioco e alla socializzazione dei minori””, si legge nel comunicato comunale.
Dopo il precedente avviso indirizzato ai soggetti che intendono organizzare i centri estivi, sono state selezionate n. 3 proposte progettuali.
I genitori interessati possono ora richiedere i voucher economici per la frequenza dei centri. Per altre informazioni rivolgersi al Comune di Campobello di Licata.
Giovanni Blanda