Un 29enne in vacanza a Catania è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo che alla Sala operativa della Questura è giunta la segnalazione da parte del Consolato del Paese d’origine dell’uomo in quanto i suoi familiari non avevano più sue notizie ed il suo telefono risultava spento. Temendo per la sua salute, i poliziotti della Squadra Volanti hanno avviato immediatamente le ricerche del 29enne. In particolare, il fratello ha riferito loro di essere preoccupato per la vita del congiunto perché stava attraversando un brutto periodo e di avere qualche informazione sugli hotel di Catania nei quali avrebbe potuto soggiornare. Pertanto, gli agenti hanno contattato tutti gli hotel indicati dal fratello fino a quando, grazie alla collaborazione della direzione di un albergo del lungomare, sono riusciti ad appurare che il 29enne aveva preso una camera. Così i poliziotti si sono precipitati nella struttura e hanno fatto accesso alla stanza, trovando il giovane riverso a terra. La richiesta dei soccorsi è stata immediata in quanto sono stati trovati molti farmaci, presumibilmente assunti dal ragazzo per suicidarsi. Dopo il soccorso da parte del personale sanitario del 118, i poliziotti hanno contattato i familiari tramite il Consolato di riferimento così che potessero tranquillizzarsi. Per fortuna il giovane è fuori pericolo e potrà rientrare a casa unitamente ai familiari che nel frattempo lo hanno raggiunto.
Turista 29enne salvato dalla Polizia: trovato privo di sensi in hotel
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Fondi in arrivo per ospedali e case di comunità, la Cisl Fp Sicilia: “Ora...
La Cisl Fp Sicilia accoglie con soddisfazione l’arrivo di oltre 140 milioni di euro destinati al personale delle strutture di prossimità, risorse ottenute grazie...
Incidente sulla Palermo Agrigento, un morto e cinque feriti
Incidente mortale sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri. Nello scontro tra due auto un automobilista è morto e ci sarebbero anche bambini feriti. Il bilancio...
San Leone, 17enne accoltellato durante una rissa
Un diciassettenne agrigentino si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato ieri notte nel centro di San Leone. Il minorenne, che secondo...
Canicattì, non trattato in consiglio il punto sulla rottamazione: scatta la protesta
La proposta in consiglio comunale per discutere la cosiddetta “rottamazione Quinques” non è stata mai inserita all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea...
Campobello di Licata, l’apertura dei termini per l’iscrizione ai Centri Estivi
Il Comune comunica alle famiglie l'apertura dei termini per l'iscrizione ai Centri Estivi dei propri figli (minori 3 /17 anni). In attuazione del Decreto...
Concluso il Grest estivo per ragazzi a Campobello di Licata
Concluso il Grest estivo per ragazzi. Un tramonto luminoso. Un successo. Ospite anche il Sindaco Vito Terrana. ""Abbiamo partecipato con immenso piacere all'invito rivoltoci...
Palma di Montechiaro, aggredisce la moglie durante lite: denunciato 35enne
Avrebbe aggredito la moglie, mettendole le mani al collo e insultandola, a margine di una lite avvenuta all’interno della loro abitazione. È accaduto a...