Da questa notte non si hanno più notizie di Giovanni Evaristo Lo Furno, 68 anni, di Canicattì. L’uomo si è allontanato volontariamente a piedi lasciando il proprio cellulare sul veicolo e inoltrandosi in aperta campagna in contrada San Filippo, tra Canicattì e Delia. È stato attivato il piano di ricerca persone scomparse, in coordinamento con la Prefettura e l’Amministrazione locale per il coinvolgimento degli assetti preposti.