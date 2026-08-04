Da questa notte non si hanno più notizie di Giovanni Evaristo Lo Furno, 68 anni, di Canicattì. L’uomo si è allontanato volontariamente a piedi lasciando il proprio cellulare sul veicolo e inoltrandosi in aperta campagna in contrada San Filippo, tra Canicattì e Delia. È stato attivato il piano di ricerca persone scomparse, in coordinamento con la Prefettura e l’Amministrazione locale per il coinvolgimento degli assetti preposti.
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