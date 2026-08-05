In almeno due occasioni avrebbe insultato, minacciato e aggredito la compagna anche in preda all’alcol. È successo a Campobello di Licata dove un trentenne del posto è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. La vittima dei soprusi, una venticinquenne, si è recata dai carabinieri e ha raccontato la spirale di violenza che si era innescata. Immediatamente è stato attivato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare la donne vittime di violenza domestica. La ragazza è stata collocata in una struttura protetta.
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Aggredisce e minaccia la compagna, denunciato 30enne a Campobello di Licata
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