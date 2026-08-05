Si e’ costituito in carcere il cinquantacinquenne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto lo scorso 3 agosto nelle campagne di Riesi, nel Nisseno. Nella sparatoria erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40 anni, colpiti alla testa con un’arma da fuoco. La donna anche al collo con un coltello. Sul caso indagano i militari del Comando Provinciale dei carabinieri di Caltanissetta, coordinati dalla procura della Repubblica del capoluogo. Gli inquirenti stanno ricostruendo movente, riconducibile a questioni personali, probabilmente passionali, e dinamica dei fatti. Dopo giorni di ricerche, l’uomo si e’ presentato spontaneamente in un istituto penitenziario. Le condizioni delle due vittime, ricoverate negli ospedali di Catania e Caltanissetta, sono in netto miglioramento. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilita’ anche sulla fuga dell’uomo e chi lo ha potuto accogliere in questi giorni.