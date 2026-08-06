Un bandito solitario armato di coltello ha messo a segno una rapina all’ interno di una sala scommesse che si trova al viale della Vittoria a Canicattì. Il colpo è stato compiuto quasi all’ orario di chiusura verso le 23.30. Arraffati i soldi il rapinatore è fuggito a bordo una Fiat Punto. Il bottino oscilla tra le 2000 e le 3000 euro. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza poste a protezione dell’ esercizio commerciale.