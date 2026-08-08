Nemmeno il caldo estivo ferma i grandi gesti della solidarietà. È decollato, con un soddisfacente risultato, il quarto service consecutivo del Lions Club Canicattì Castel Bonanno, intitolato “Ti dono un sorriso” e inserito nell’area d’azione dedicata alla Comunità. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere trecce di capelli destinate alla creazione di parrucche per pazienti oncologici, offrendo un supporto concreto e un momento di conforto agli ammalati che affrontano percorsi di cura complessi. L’appello lanciato dal club canicattinese, guidato dalla presidente Teresa Monaca, ha trovato subito un’eco straordinaria nel tessuto commerciale e sociale della città. Sono già due i saloni di parrucchieri locali che hanno risposto con entusiasmo all’invito, trasformandosi in veri e propri presidi di generosità. I frutti di questa mobilitazione non si sono fatti attendere: in un solo giorno sono state raccolte ben tre trecce da parte di donne felici di contribuire a una nobile causa. Tra i gesti più significativi spicca quello di Cristina, che non ci ha pensato due volte a dare un taglio netto alla sua fluente chioma per donarla a favore di donne meno fortunate. Grande la soddisfazione dei vertici del club per questo debutto eccellente. “Ringrazio Giuseppe e Chiara della parrucchieria Exthetyc, e Salvatore di Revolution hair per aver prontamente accolto il nostro invito”, ha commentato la presidente Teresa Monaca, sottolineando l’importanza della sinergia tra i professionisti del territorio e il mondo del volontariato. Il service prosegue e la cittadinanza è invitata a continuare a donare: un piccolo gesto può fare una differenza enorme nella vita di un’altra persona.