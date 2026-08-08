Un quarantacinque di Canicattì è stato denunciato dalla polizia con l’ accusa di rapina aggravata. L’ uomo ieri pomeriggio ha messo a segno un colpo nei confronti di una tabaccheria di Corso Vittorio Emanuele. Alla reazione del proprietario lo ha ferito lievemente con il coltello . Soccorso in ospedale l’ uomo guarirà in pochi giorni. Scattato l allarme qualche ora dopo la polizia di Canicattì è riuscita a risalire all’ autore della rapina. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà perché era trascorsa la flagranza del reato. Il bottino era stato di circa 200 euro