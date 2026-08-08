Nella splendida cornice di un noto locale di Canicattì si sono riuniti gli ex compagni di classe del corso B dell’istituto Galileo Galilei di Canicattì del periodo scolastico 1976 1980. I presenti alla serata hanno ricordato anche gli assenti tra cui il noto calciatore, loro compagno di classe militante allora nel Canicattì calcio, Francesco Ipsaro Passione. Anche se ex compagni la loro amicizia continua a vivere grazie alla creazione di un gruppo wattsapp. Nella foto: Anna Galiano, Carmelo Mistretta, Rosario Graci, Michele Cerrito, Adriano Lo Curto, Mario Taglialegami, Iolanda Arrostuto, Carmela Manna, Silvana La Lomia, Piera Lupo, Grazia Di Naro e Maria Rosa Lodato. Di sicuro saranno ancora organizzati altri appuntamenti con l’auspicio che questa volta la classe sia tutta presente.