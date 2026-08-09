1200 libri distribuiti gratuitamente dal Bar Pickwick in meno di tre anni

In realtà sono 1199 i libri distribuiti dal Bar Pickwick dal 12 ottobre 2023 primo giorno di attività del locale. 1199 libri che invece di essere inscatolati e messi a riposo o peggio gettati via, hanno suscitato un interesse, trovato una nuova lettrice o lettore, hanno ricominciato a raccontare la loro storia.

E’ uno degli obiettivi che ci siamo dati sin dall’inizio, promuovere la lettura sia attraverso gli incontri con autrici ed autori, (ad oggi ne abbiamo realizzato 60), sia offrendo da bere a chi acquista un libro del catalogo di Arkadia editore, sia soprattutto regalando dei libri.

Adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Se avete libri di cui volete liberarvi, perché è vero che i libri occupano tanto spazio e le case sono sempre più piccole, potete portarli al Bar Pickwick, oppure, a partire da settembre scrivere a barpickwick@gmail.com verremo a ritirarli noi stessi. Leggere fa bene.