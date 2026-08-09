Don Marco Damanti, parroco delle chiese San Giuseppe e Gesu’ e Maria di Campobello di Licata, ha espresso solidarieta’ al Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, indagato dalla Procura della Repubblica di Agrigento.
“”Sono vicino e solidale al Sindaco di Ravanusa, che ha saputo stare finalmente accanto al popolo non per campagna elettorale, ma per le mancanze e le grandi inefficienze del gestore idrico Aica. Ha saputo ascoltare il grido della gente e trovare le soluzioni sociali e di diritto. Un Sindaco deve garantire sicurezza e ordine e il diritto dell’acqua ai cittadini. Vorrei tanto che la Procura aprisse un fascicolo sulle tante inefficienze dell’Aica””.
Giovanni Blanda
Don Marco Damanti esprime solidarieta’ al Sindaco di Ravanusa
Don Marco Damanti, parroco delle chiese San Giuseppe e Gesu’ e Maria di Campobello di Licata, ha espresso solidarieta’ al Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, indagato dalla Procura della Repubblica di Agrigento.