Don Marco Damanti, parroco delle chiese San Giuseppe e Gesu’ e Maria di Campobello di Licata, ha espresso solidarieta’ al Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, indagato dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

“”Sono vicino e solidale al Sindaco di Ravanusa, che ha saputo stare finalmente accanto al popolo non per campagna elettorale, ma per le mancanze e le grandi inefficienze del gestore idrico Aica. Ha saputo ascoltare il grido della gente e trovare le soluzioni sociali e di diritto. Un Sindaco deve garantire sicurezza e ordine e il diritto dell’acqua ai cittadini. Vorrei tanto che la Procura aprisse un fascicolo sulle tante inefficienze dell’Aica””.

Giovanni Blanda