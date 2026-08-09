Dove rinasce la memoria della terra

Esistono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Il Food Camp – Pozzo Gradiglia, nel territorio di Licata, appartiene alla seconda categoria. Non è un museo, non è un’azienda agricola, non è un semplice spazio dedicato all’enogastronomia. È un laboratorio permanente in cui natura, storia, antropologia e cultura dialogano ogni giorno, dimostrando che la rigenerazione di un territorio può nascere dalla conoscenza prima ancora che dalle opere materiali.

L’anima di questo progetto è Tony Rocchetta, ricercatore e custode della Chiattulidda Licatese, una delle più antiche varietà di grano duro della Sicilia. Il suo lavoro di recupero ha restituito alla comunità un patrimonio cerealicolo che si credeva perduto, riportando sulle tavole un pane che racconta oltre duemila anni di storia mediterranea. Ma la sua ricerca non si è fermata al seme.

Dove oggi sorge il Food Camp esisteva una discarica a cielo aperto. Un luogo dimenticato, ferito dall’abbandono e dal degrado. Attraverso anni di studio, lavoro e visione, quell’area è stata trasformata in un centro di cultura e ricerca, restituendo valore a un’antica opera idraulica che, per secoli, ha rappresentato un punto di incontro tra uomo e natura.

Il Pozzo Gradiglia racconta una lunga storia di civiltà. Greci, Romani, Arabi e le popolazioni che si sono succedute in questa parte della Sicilia hanno lasciato tracce del loro sapere nella gestione dell’acqua, risorsa preziosa e fondamento della vita. Recuperare questo luogo ha significato restituire voce a una memoria collettiva che rischiava di scomparire.

Da questa rinascita è nato un progetto unico, nel quale il cibo diventa uno strumento per leggere la storia dell’umanità. Al Food Camp ogni pane, ogni cereale, ogni ortaggio e ogni piatto tradizionale raccontano il cammino dell’uomo, la sua capacità di adattarsi all’ambiente, di trasformare le risorse senza impoverirle e di costruire comunità attraverso il nutrimento.

Il percorso ideato da Tony Rocchetta è, prima di tutto, un racconto antropologico. Racconta come vivevano gli uomini, come lavoravano la terra, come costruivano gli strumenti, come cucinavano, come parlavano, come trasmettevano conoscenze e come trovavano nella natura non un bene da sfruttare, ma una compagna di viaggio.

Ogni esperienza proposta coinvolge direttamente i visitatori. Si impasta il pane, si lavorano le farine di grani antichi, si modellano argille, si scoprono il miele, le erbe spontanee, i semi e i mestieri tradizionali. Non esistono spettatori: ciascuno diventa parte di un percorso che restituisce valore ai gesti lenti, alla manualità e alla conoscenza condivisa.

Accanto al patrimonio storico cresce un altro progetto straordinario: l’Orto Didattico della Biodiversità. Un archivio vivente dove convivono ortaggi locali, leguminose, erbe aromatiche, alberi della macchia mediterranea, insetti impollinatori, rettili e microrganismi del suolo. Qui l’agricoltura rigenerativa non è uno slogan, ma una pratica quotidiana: nessuna chimica di sintesi, rispetto dei cicli naturali, valorizzazione delle relazioni ecologiche e osservazione continua degli equilibri dell’agroecosistema.

Quello che rende il Food Camp diverso da qualsiasi altro luogo è la sua capacità di trasformare la biodiversità in cultura. Ogni elemento della natura diventa oggetto di studio, di divulgazione e di ricerca. Ogni specie racconta un equilibrio. Ogni raccolto diventa una lezione di ecologia.

L’intero progetto si ispira ai quattro elementi di Empedocle — terra, acqua, aria e fuoco — considerati non solo principi della natura, ma forze che regolano la vita, il paesaggio e la civiltà mediterranea. Sono loro a guidare il percorso educativo del Food Camp, ricordando che ogni forma di vita nasce dall’armonia tra questi elementi.

Il valore del progetto è riconosciuto anche dal mondo della ricerca. Università, scuole, studiosi e associazioni trovano nel Food Camp un laboratorio a cielo aperto dove sperimentare nuovi modelli di educazione ambientale, agroecologia e antropologia del cibo, mettendo in dialogo sapere scientifico e conoscenza contadina.

«Il futuro si costruisce custodendo la memoria», afferma Tony Rocchetta. Una frase che sintetizza l’intera filosofia del Food Camp. Perché conservare non significa fermare il tempo, ma permettere alla storia di continuare a generare conoscenza, identità e futuro.

Il Food Camp – Pozzo Gradiglia è oggi la dimostrazione concreta che anche un luogo destinato all’abbandono può rinascere e diventare un simbolo di speranza. Dove un tempo c’erano rifiuti, oggi prosperano biodiversità, ricerca e comunità. Dove regnava il silenzio del degrado, oggi si ascoltano il vento tra gli ulivi, il rumore del pane impastato, il canto degli insetti impollinatori e le voci di chi continua a credere che la cultura sia il più potente strumento di rigenerazione.

In un’epoca in cui il rapporto tra uomo e natura appare sempre più fragile, il Food Camp – Pozzo Gradiglia ricorda una verità essenziale: il futuro non nasce dal consumo del territorio, ma dalla sua cura. E la terra, quando viene rispettata, restituisce molto più di ciò che riceve: restituisce memoria, identità, bellezza e vita.