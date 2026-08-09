“” Un’ Estate di Cuore, Radici e Futuro: Il Ferragosto Ravanusano”” . E’ lo slogan che accompagna i ravanusani in questo agosto bollente.

La Pubblica Amministrazione:

“”Il programma del Ferragosto Ravanusano 2026 si presenta come un ricco itinerario capace di intrecciare armoniosamente la valorizzazione delle radici storiche con la vitalità, il talento e le aspirazioni delle giovani generazioni, dove le storie di ieri si fondono con le voci e le idee di domani.

“”Il Ruolo dei Giovani, della Musica e del Futuro.

I giovani non sono semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti dell’estate ravanusana, sia sul piano dell’espressione artistica che su quello del dibattito civile:

Iniziative e Riflessioni Generazionali: Tra i momenti più significativi dedicati al futuro dei giovani spicca il talk “Mueviti” – Diritto al restare (13 agosto, ore 19:30 presso l’Ex Arena), uno spazio di confronto cruciale sul tema del radicamento e delle opportunità per le nuove generazioni – prosegue – . A questo si aggiunge la presentazione del Patto Educativo di Comunità e dello Stemma Comunale “Ravanusa City Branding” in collaborazione con il Dipartimento di Architettura di Palermo

Musica Emergente e Scena Locale: Ampio spazio è dato ai talenti musicali del territorio e ai progetti documentaristici.

Non mancano le esibizioni live di giovani grandi artiste come Erika Lei e Anita De Luca (10 agosto), Arcangelo Di Pasquali, oltre al contributo dei DJ locali nei vari dj set organizzati durante il mese””.

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La produzione del progetto musicale dell’artista Nadia Belfiore che ci farà vivere momenti di riflessione con composizioni musicali inedite di video clip musiche e testi realizzati nella nostra comunità con il coinvolgimento di tanti giovani e giovanissimi Ravanusani.

Aggregazione e Divertimento: I più giovani trovano ampi spazi di svago dinamico grazie a eventi come l’Aperiarena DJ Set promosso (e svolto) dall’Associazione Pro Loco, il 1° Torneo di Calcio Balilla Umano in Piazza I Maggio (ance il 9 agosto) e la serata Radio Time 90 Live (20 agosto)””.

Inoltre:

“”La Valorizzazione della Tradizione e della Memoria

La tradizione e l’identità locale rappresentano il cuore pulsante dell’intera manifestazione. I momenti più sentiti della devozione e del folklore si concentrano attorno al Ferragosto e alle manifestazioni storiche:

Il Giorno di Ferragosto (15 Agosto): La giornata si apre con la tradizionale “Sveglia alla città” (ore 08:00) e con il momento istituzionale del Saluto agli emigrati presso la Sala Consiliare (ore 10:00). Il folklore siciliano esplode con La Rietina e il raduno dei carretti siciliani in Piazza Crispi (ore 11:00), seguito dalla suggestiva maschiata (ore 13:30). La serata è dedicata alla solenne Processione di Maria SS. Assunta e si conclude con i tradizionali fuochi d’artificio e il concerto.

Storia, Cavalli e Folklore (16 e 17 Agosto): Il legame con la memoria prosegue con il Corteo Storico e la Passeggiata Equestre in onore della Madonna del Fico, accompagnati dalle esibizioni dei gruppi evocativi folk. Il giorno successivo propone un’ulteriore sfilata di carretti siciliani.

Patrimonio Archeologico e Riscoperta Culturale: L’iniziativa “Una Notte al Museo” presso il Museo Archeologico S. Lauricella (in collaborazione con i Sicani del Monte Saraceno il 17 e 18 agosto) e le serate dedicate al racconto e alla storia (come Franco Catania – Regnum Siciliae) mettono in risalto la ricchezza culturale del territorio.

Tradizione Enogastronomica: Il legame con la terra passa anche dal cibo tipico, con eventi come la IV edizione della Fuata Fest (12 agosto) e i vari percorsi Food & Music distribuiti nelle piazze del paese.

La coppa Italia dopo quasi 50 anni ritorna a Ravanusa con un grande evento che ripercorrerà quell’impresa storica””.

“” E, dulcis in fundo, a coronare questo viaggio tra identità e nuove energie, salgono sul palco grandissimi nomi della musica italiana: la carica travolgente della Bandabardò (13 agosto) e la storia della canzone d’autore con i Dik Dik (15 agosto)!

Ferragosto ravanusano: un cantiere a cielo aperto di comunità e futuro””.

Giovanni Blanda