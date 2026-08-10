Un operaio cinquantenne, è stato ferito con una lama in un cantiere pubblico, a Gela (Caltanissetta), nella zona di via Tevere. Sarebbe stato colpito almeno con un fendente. Il ferito, giunto all’ospedale “Vittorio Emanuele”, ha raccontato di essere stato aggredito e poi colpito con la lama, forse di un coltello, da uno scooterista, indispettito dal divieto di transito in quella zona, collocato per il cantiere. Sono in corso verifiche condotte dagli agenti di polizia.