Una piazza gremita, tanta musica, entusiasmo e applausi. È stata una serata da ricordare quella vissuta a Castrofilippo, dove lo spettacolo ha conquistato il pubblico regalando emozioni e divertimento.

Ad aprire la serata sono stati i giovani talenti della Scuola di Canto Arcadia, diretta con passione e dedizione da Angela Maniglia, protagonisti dello spettacolo “Arcadia in Tour”.

I ragazzi hanno animato la piazza con le loro esibizioni, dimostrando talento, passione e una grande voglia di stare sul palco. Un momento particolarmente apprezzato dal pubblico, che ha accompagnato le loro performance con applausi e grande partecipazione.

A impreziosire la serata è stata inoltre la presenza di Karim Porello (veterano della scuola di canto Arcadia), direttamente dalla trasmissione televisiva La Corrida, che ha presentato e accompagnato i giovani artisti, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo.

Dopo l’esibizione dei ragazzi della Scuola Arcadia, la festa è proseguita con la musica e l’energia del cantante Banfy, che ha fatto cantare e divertire il pubblico presente, mantenendo alta l’atmosfera di festa fino alla conclusione della serata.

Il colpo d’occhio di piazza gremita ha rappresentato la fotografia più bella di un evento riuscito, capace di coinvolgere grandi e piccoli e di trasformare Castrofilippo in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

La Scuola di Canto Arcadia desidera rivolgere un sentito e affettuoso ringraziamento all’Amministrazione comunale di Castrofilippo per il sostegno e per aver reso possibile questa importante occasione di spettacolo e condivisione. Un ringraziamento particolare va al sindaco, geom. Gioacchino Baio, e all’assessore Salvatore Alessi, per la disponibilità, la collaborazione e l’attenzione dimostrata nei confronti della musica e dei giovani.

Una serata, dunque, che si è rivelata un vero successone, con la musica protagonista e i ragazzi della Scuola Arcadia al centro di una festa che ha saputo regalare sorrisi, emozioni e tanto entusiasmo.

Castrofilippo ha risposto presente e lo ha fatto riempiendo la piazza. Una splendida serata che resterà nel ricordo dei protagonisti e del pubblico che l’ha vissuta.